بعد عامين من الخفوت .. الذهب يستعيد بريقه ويصعد 13 % بإغلاق تاريخي في 2023

استعاد معدن الذهب بريقه خلال العام الجاري، إذ يتجه إلى تسجيل أول ارتفاع سنوي بعد عامين من الخفوت أو التراجع، لتصعد الأونصة بنحو 13.2 في المائة، ليستفيد من التوترات الجيوسياسية وقرب التوقف عن تشديد السياسة النقدية عالميا التي امتدت منذ مارس 2022 في محاولة لكبح جماح التضخم.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل سعر الأوقية في العقود الفورية الأربعاء 27 ديسمبر الجاري 2065 دولارا ليتجه لتسجيل أعلى إغلاق سنوي تاريخيا وأعلى مكاسب سنوية بالقيمة (241 دولارا للأونصة) مع قرب التحول لخفض أسعار الفائدة عالميا ما يعزز بدوره الإقبال على الذهب في ظل تراجع سعر الدولار.

يأتي ذلك بعد أن سجل المعدن الأصفر تراجعا 0.2 في المائة العام الماضي، و3.6 في المائة خلال عام 2021، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها عام 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا.

وخلال العام الجاري، سجل الذهب أعلى مستوياته خلال العام عند 2149 دولارا في ديسمبر الجاري وهو الأعلى على الإطلاق، فيما كان أدنى سعر 1805 دولارات للأوقية، تم تسجيله خلال فبراير الماضي مع تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.



الذهب في 2024

تشير التوقعات إلى مواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته خلال العام المقبل، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية والخفض المتوقع لرفع أسعار الفائدة ما يزيد من جاذبية الذهب لدى المستثمرين.

وخلال العقد الأخير (منذ 2014 حتى 2023)، شهد الذهب ارتفاعا خلال ستة أعوام (2014 و2016 و2017 و2019 و2020 و2023)، بينما تراجع خلال أعوام (2015 و2018 و2021 و2022).

وخلال 54 عاما "من 1969 حتى 2023" تضاعف سعر أوقية الذهب 59 مرة، بمعدل أكثر من مرة سنويا، حيث كان سعرها 35 دولارا بنهاية 1969.

وشهد المعدن الأصفر، 27 ارتفاعا خلال الـ45 عاما الماضية (منذ عام 1979)، بينما تراجع خلال 18 عاما.





وحدة التقارير الاقتصادية