أمراء المناطق ونوابهم المعينون يؤدون القسم أمام الملك



تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض، اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد أدى القسم كل من الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، قائلين: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

حضر أداء القسم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.