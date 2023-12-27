 فوز "الدبوس" بصدارة لون الصفر في شوط سيف الملك

فاز المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس بالمركز الأول في منافسات سيف الملك للون الصفر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم، نتائج الفائزين بالشوط، إذ جاء بالمركز الثاني نعيس الشيباني، وحقق المركز الثالث بدر المطيري، ونال المركز الرابع فهد المطيري، وجاء بالمركز الخامس فلاح الهاجري.

واستعرضت 250 فردية في تلك الفئات أمام لجنة التحكيم النهائي بطريقة الخوارزميات زج بها خمسة مشاركين، ودخلت عبر بوابة ريمات اليوم المنقيات المشاركة في شوط شلفا ولي العهد للون الوضح على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي بعد غد الجمعة، فيما تستعرض غدا المنقيات المشاركة في شوط بيرق الموحد للون الصفر.

كما تتضمن فعاليات المهرجان مسابقات في أكثر من 320 شوطا تنافسيا من (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، والمجاهيم، والمغاتير، والأصايل، والسواحل، والمهجنات"، فردي وجمل.