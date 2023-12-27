الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد.. هبطت 36% في 2023

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مقابل الدولار اليوم الأربعاء لتصل خسائرها في 2023 إلى 36 في المائة بعدما استمرت في انخفاض بطيء ومطرد في الأشهر الأخيرة من العام.

وتراجعت الليرة 0.2 في المائة إلى 29.3985 مقابل الدولار بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 أمام العملة الأمريكية.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.