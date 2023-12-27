زيادة نسبة المشردين في إنجلترا 40 % .. ارتفاع تكاليف المعيشة على الفقراء

قالت جمعية خيرية ريفية بريطانية الثلاثاء، إن التشرد في ريف إنجلترا ارتفع بنسبة 40 في المائة خلال خمسة أعوام، حيث ينام كثيرون في الهواء الطلق أو في خيام أو ملاجئ مؤقتة.

وتركت أزمة تكلفة المعيشة في الدولة الواقعة في مجموعة السبع، وسادس أكبر اقتصاد في العالم، عديدا من البريطانيين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، مع ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة والإيجار والرهون العقارية.

وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له منذ 41 عاما بنسبة 11.1 في المائة في أكتوبر 2022، بينما انخفض إلى 3.9 في المائة في نوفمبر، تقول الجمعيات الخيرية إن مجموعة من العوامل - ولا سيما التخفيضات في مدفوعات الرعاية الاجتماعية في العقد الماضي ونقص المساكن - فاقمت الفقر الغذائي والتشرد.

وقالت مؤسسة CPRE الخيرية، التي تقوم بحملات من أجل الإسكان الميسر في ريف إنجلترا، إن التشرد في الريف ارتفع من 17212 حالة في 2018 إلى 24143 حالة في 2023، مع ركود الأجور وارتفاع تكاليف السكن في عديد من المناطق.

وأضاف التقرير أن "الارتفاع الحاد في معدلات التشرد في الريف يظهر الأثر الواقعي لأسعار المنازل القياسية وقوائم الانتظار الضخمة للإسكان الاجتماعي المستأجر والطفرة في المنازل الثانية والإيجارات قصيرة الأجل".

وقالت المؤسسة الخيرية إن 12 سلطة محلية في جميع أنحاء إنجلترا، التي صنفت على أنها مناطق ريفية في الغالب، لديها مستويات من النوم القاسي أعلى من المعدل الوطني البالغ 15 شخصا لكل 100 ألف شخص.

وبينت إن مدينة بوسطن، شمال شرق لندن، كانت أكثر المناطق الريفية تضررا في إنجلترا بسبب النوم القاسي، وأضافت إن 48 شخصا من كل 100 ألف كانوا ينامون في ظروف قاسية في المدينة في سبتمبر 2023، وهو آخر شهر تتوافر عنه بيانات، وتلا بوسطن مدينة بيدفورد، شمال لندن، بـ38 لكل 100 ألف، وشمال ديفون في جنوب غرب إنجلترا بـ29.

وأضافت "على عكس أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية، في الأغلب ما يكون الأشخاص الذين ينامون في الريف مختبئين بعيدا عن الأنظار، أو يخيمون في الحقول أو يحتمون في المباني الزراعية"، مضيفة "كما أن احتمال حصولهم على خدمات الدعم أقل. وهذا يعني أن التحليل، الذي يستخدم بيانات الحكومة الخاصة، من المؤكد أنه يقلل من حجم الأزمة". وقالت المؤسسة الخيرية إن 300 ألف شخص ينتظرون السكن الاجتماعي في ريف إنجلترا، حيث يباع المنزل المتوسط بنحو 420 ألف جنيه استرليني (535 ألف دولار).

وفي الوقت نفسه، قالت مؤسسة المأوى الخيرية، إن مستويات التشرد في جميع أنحاء إنجلترا في عيد الميلاد هذا العام من المرجح أن تكون أعلى بنسبة 14 في المائة من العام الماضي، وتشير التقديرات إلى أنه في أي ليلة من 2023، كان هناك 309550 شخصا في شكل من أشكال التشرد، معظمهم في مساكن مؤقتة.

وهذا أعلى من تقديراتها البالغة 271421 في تقريرها السنوي لعام 2022، وألقت المؤسسة الخيرية باللوم على حالة الطوارئ السكنية في الأزمة، وحذرت من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بسبب بعض "التشرد الخفي" مثل ركوب الأمواج على الأريكة.

وقالت مؤسسة Trussell Trust، أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا الشهر الماضي، إن عدد الطرود الغذائية المقدمة للأشخاص المحتاجين ارتفع إلى "مستويات غير مسبوقة" مع انتشار الفقر في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى إنها قدمت 1.5 مليون طرد غذائي طارئ للناس بين أبريل وسبتمبر 2023، أي بزيادة قدرها 16 في المائة عن 2022، وهو أكبر عدد وزع على الإطلاق في هذا الوقت من العام، وأضافت "هذا أكبر عدد من مساعدات غذائية يتعين علينا تقديمها خلال ستة أشهر، نتوقع أن يكون هذا أسوأ شتاء لنا على الإطلاق".