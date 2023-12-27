غدا .. قرعة الأدوار الإقصائية في أبطال آسيا

تتوجه الأنظار عند الـ11 من صباح الغد إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لمعرفة أطراف مواجهات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، وذلك ابتداء من دور الـ16 في البطولة.

وستقسم الأندية في كل منطقة على ثماني مواجهات، حيث سيلعب كل منهم مباراة واحدة على أرضه ومباراة خارج أرضه، وتقام مباريات دور الـ16 لفرقاء منطقة الغرب يومي الـ12، والـ13 من فبراير (الذهاب)، ويومي الـ19، والـ20 من الشهر ذاته (الإياب)، في حين تقام مواجهات ذات الدور لفرق منطقة الشرق يومي الـ13، والـ14 من فبراير (الذهاب)، ويومي الـ20، والـ21 منه (الإياب).

وستشهد مراسم القرعة تحديد أحد متصدري المجموعات الخمس في كل منطقة ليكون ضمن فرق المستوى الثاني وأيضا من خلال إجراء القرعة، وتوزيع الأندية بحسب مناطقها، إذ إن الوعاء الأول في منطقة الغرب سيتشكل من نادي العين (الإمارات)، وناساف (أوزبكستان)، والاتحاد (السعودية)، والهلال (السعودية)، والنصر (السعودية)، فيما يتشكل الوعاء الثاني من نافباهور (أوزبكستان)، وسيباهان (إيران)، والفيحاء (السعودية)، أما منطقة الشرق فيكون بالوعاء الأول بانكوك يونايتد (تايلاند)، ويوكوهاما مارينوس (اليابان)، وفينتفوريت كوفو (اليابان)، وكاوازاكي فرونتال (اليابان)، وبوهانج ستيلرز (جمهورية كوريا) فيما الوعاء الثاني سيتكون من شاندونغ تايشان (الصين)، وجيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، وأولسان هيونداي (جمهورية كوريا).

وتتأهل الأندية الفائزة في مجموع المباراتين إلى الدور الربع النهائي، المقررة مبارياته لفرقاء منطقة الغرب اليوم الرابع، والخامس، والـ11، والـ12 من مارس المقبل، ولفرقاء منطقة الشرق اليوم الخامس، والسادس، والـ12، والـ13 من مارس المقبل، على أن تجرى مواجهات الدور قبل النهائي لفرقاء منطقة الغرب اليوم الـ16، والـ23 من أبريل، ولفرقاء منطقة الشرق اليوم الـ17، والـ24 من أبريل، فيما ستقام مباراتا الدور النهائي اليوم الـ11، والـ18 من مايو المقبل.