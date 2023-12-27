الميزان التجاري السعودي يسجل فائضا بـ 30 مليار ريال في أكتوبر

حقق الميزان التجاري في المملكة فائضا بقيمة 30.401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023، وفقا للبيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثا، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة نحو 178.210 مليار ريال.

وبلغت الصادرات السلعية نحو 104.306 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73.904 مليار ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61.367 مليار ريال.

وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيا بوصفها أكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10.334 مليار ريال، فيما جاءت ثالثا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9.631 مليار ريال.

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى بوصفها أكبر الدول المصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19.545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023، فيما حلت اليابان ثانيا بقيمة بلغت 12.259 مليار ريال، بنسبة 11.8 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند ثالث الدول المصدر لها بقيمة 10.190 مليار ريال، وبنسبة 9.8 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعا كوريا الجنوبية بقيمة 10.033 مليار ريال، وبنسبة 9.6 في المائة، وخامسا الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.069 مليار ريال، وبنسبة 4.9 في المائة.

وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذا جمركيا متنوعا ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22.028 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4.231 مليارات ريال، وبنسبة 19.2 في المائة.