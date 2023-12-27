طرح مشروع "تعديل مبادئ حوكمة المؤسسات الخاضعة لرقابة ساما" للعموم

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، طرح مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك وإشرافه، وأخذا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية، وستستقبل المرئيات والملاحظات عليه خلال 15 يوما لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ.