"سوفت بنك" تكسب 7.6 مليار دولار بعد ارتفاع قيمة حصتها في "تي موبايل"

قفزت أسهم "سوفت بنك" بنسبة 5 في المائة اليوم الأربعاء، بعد أن قالت مجموعة التكنولوجيا اليابانية إن قيمة حصتها في شركة الاتصالات "تي موبايل يو إس"، سترتفع إلى 7.59 مليار دولار دون أي تكلفة إضافية.

وقالت المجموعة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنها طلبت من "تي موبايل يو إس"، إصدار 48.75 مليون سهم من الأسهم العادية لها، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاق أبرم بوصفه جزءا من اندماج شركتي الاتصالات الأمريكية "سبرينت" و"تي موبايل يو إس"، التابعتين لـ "سوفت بنك".

وتعزز هذه الصفقة الأصول المدرجة في محفظة "سوفت بنك"، مما يؤدي إلى مضاعفة حصتها في "تي موبايل يو إس" من 3.75 إلى 7.64 في المائة، وذلك بعد الإدراج الرائج لمصمم الرقائق "آرم" في سبتمبر.

وقال بول جولدينج المحلل في ماكواري "هذا يزيد من نسبة الأسهم المدرجة والقابلة للقياس في الميزانية العمومية لـ"سوفت بنك"، بل والأفضل من ذلك، نسب الأسهم الهامشية مقارنة بالمديونية".

وارتفعت أسهم "سوفت بنك" بنسبة 14 في المائة فقط منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة بارتفاع المؤشر القياسي بنسبة 30 في المائة، وتتداول المجموعة بخصم يبلغ 45.5 في المائة من قيمة أصولها، وفقا لحسابات ماكواري.

وكان سون مستثمرا رائدا في الشركات الناشئة في مراحلها الأخيرة، لكنه عانى من سلسلة من الانتكاسات بما في ذلك إفلاس شركة "وي وورك" لتقاسم المكاتب، التي كانت ذات يوم الشركة الناشئة الأكثر قيمة في أمريكا.

وتعمل "تي موبايل يو إس" في أمريكا، على رفع معدل العائد الداخلي لـ"سوفت بنك" لاستثمارها في "سبرينت" إلى 25.5 في المائة، وتشمل الإيجابيات الأخرى للشركة الارتفاع الأخير في أسهم "آرم"، التي أغلقت يوم الثلاثاء بـ44 في المائة فوق سعر الطرح العام الأولي.