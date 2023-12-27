ارتفاع أسهم شركات الصلب الآسيوية مع زيادة أسعار خام الحديد

ارتفعت أسعار أسهم أغلب شركات الصلب الآسيوية في تعاملات اليوم مع ارتفاع أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022 على خلفية التفاؤل بتعافي الطلب على الصلب في الصين نتيجة الإجراءات الحكومية لإنعاش القطاع العقاري المتعثر، وارتفع سعر خام الحديد أمس إلى أكثر من 140 دولارا للطن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة يوم الخميس الماضي الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان "127 مليار دولار" لتطوير المناطق الحضرية وهو ما يمثل دعما للقطاع العقاري في ظل موجة تخلف شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها.

ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطا من أجل إعادة تكوين المخزونات، وهو ما سيمثل ضغطا على المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر سهم "بي إتش بي" الأسترالية للتعدين 1.5 في المائة وسهم منافستها "ريو تينتو" 1.3 في المائة وسهم "فورتسكو" بنسبة 1.3 في المائة و"بلوسكوب ستيل" 1.8 في المائة.

وأشارت " بلومبيرج" إلى أن "بي إتش بي" و"ريو" تحققان أكثر من 45 في المائة من إيراداتهما السنوية من خام الحديد، في حين تحقق "فورتسكو" 91 في المائة من الإيرادات من مبيعات خام الحديد.

وفي اليابان ارتفع سهم "نيبون ستيل" للتعدين 1.5 في المائة، وارتفع سعر سهم "هونان فالين ستيل" الصينية 1.4 في المائة وسهم "أنجانج" 0.8 في المائة.

وفي الهند ارتفع سهم "تاتا ستيل" 2.7 في المائة وسهم "جيه إس دبليو" 2.4 في المائة وسهم "جيندال ستيل" 1.1 في المائة.