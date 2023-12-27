"جازادكو" : تحويل جزء من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر البالغة 29.7 مليون ريال

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد أمس الثلاثاء، وقد كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

2) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

3) الموافقة على تعديل لائحة إجراءات العضوية في مجلس الإدارة وسياساتها ومعاييرها.

4) الموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات.

5) الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة.

6) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأعمال الشركة وأغراضها.

7) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بمدة الشركة.

8) عدم الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقا لما يلي :

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10 ريال سعودي).

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1 ريال سعودي).

• عدد الأسهم قبل التعديل: (50,000,000 سهم).

• عدد الأسهم بعد التعديل: (500,000,000 سهم).

• لا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل عملية تقسيم الأسهم وبعدها.

• في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة برأسمال الشركة.

9) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة .

10) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس.

11) الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

12) الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح.

13) الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

14) الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ (85409994 ريالا سعوديا) لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (29724136 ريالا سعوديا) التي تمثل 5.94 في المائة من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022، وتحويل المبالغ المتبقية البالغة (55686858 ريالا سعوديا) إلى حساب الأرباح المبقاة.