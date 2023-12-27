اللاعبة البيلاروسية تتوج بكأس موسم الرياض لتنس السيدات

توج المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه أرينا سابالينكا لاعبة التنس البيلاروسية، بكأس موسم الرياض، بعد تغلبها على نظيرتها التونسية أُنس جابر بنتيجة 4:6، 6:3، 6:2، وذلك في مباراة كأس موسم الرياض لتنس السيدات اليوم في منطقة Kingdom Arena.

وشهدت المنطقة حفلا استباقيا استمتع الجمهور بتفاصيله المليئة بالإثارة والحماس، حيث أوضحت سابالينكا أن المملكة تخطو خطوات هائلة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما مباريات التنس، مؤكدة أن مباراتها مع أنس جابر تعد من مباريات الطراز الرفيع، واللعب ضدها ماتع.

وكانت اللاعبة البيلاروسية ذات الـ25 عاما قد حققت مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث حصلت على الترتيب الأول في الفردي خلال سبتمبر الماضي، وفازت بـ13 بطولة فردية، من بينها بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة مدريد في عام 2023، وحققت ست بطولات في الزوجي، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

وبدأت سابالينكا مسيرتها في عالم التنس خلال مرحلة الطفولة، عندما كانت في السادسة من عمرها، وتعد من أبرز لاعبات التنس، محققة عديد من الإنجازات طوال مسيرتها الحافلة بالتتويج على منصات بطولات التنس القارية والدولية.

من جهتها أكدت أنس أن وجودها في بلد عربي يعني لها الكثير، حيث حصلت على مساندة كبيرة من الجمهور، وتأمل أن تكون قدمت مستوى متناسبا مع تطلعات المتابعين ورغباتهم في مباريات التنس للمحترفين، وحصلت خلال مسيرتها الرياضية على الترتيب الثاني في المنافسات الفردية عام 2022، وتحتفظ حاليا بالترتيب السادس على المستوى الفردي، وفازت خلال مسيرتها الاحترافية بخمس بطولات فردية، ووصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الحالي 2023.

وتعد اللاعبة التونسية ذات الـ29 عاما من أسرع محترفات التنس دخولا في المجال، حيث بدأت مسيرتها الرياضية في عالم التنس عندما كانت في الثالثة من عمرها، واحترافها منذ سن مبكرة، محققة العديد من الإنجازات، من بينها فوزها ببطولة رولان غاروس للناشئين عام 2011، وتصدرها للمرتبة العاشرة في التصنيف العالمي لأول مرة عام 2021، مما جعلها أول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ التنس.