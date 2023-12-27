انتعاش معظم البورصات الخليجية .. ومبيعات محلية تضغط على «المصرية»

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت الجمعة أنه، وفقا لبعض المعايير الرئيسة، فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الـ 2 في المائة المستهدف من البنك المركزي.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي 0.3 في المائة مدعوما بزيادة سهم "إعمار العقارية" 1.3 في المائة. وصعد سهم "تكافل الإمارات" 4.8 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 3.2 في المائة، و"شعاع" 1.5 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قال جورج خوري، المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى "سي.إف.آي"، إن سوق الأسهم في دبي واصلت رؤية حركة محدودة، وقد تظل في اتجاه تحيطه الضبابية في جلسات التداول المتبقية هذا العام.

وأضاف "ومع ذلك، يمكن للسوق أن تستفيد من توقعات تحسن ظروف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة".

وفي أبوظبي، أنهى المؤشر خسائر مبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 في المائة ليغلق عند 9517 نقطة.

وصعد المؤشر القطري 0.1 في المائة مواصلا المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 2 في المائة.

وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1931 نقطة، مع صعود سهم "ألمنيوم البحرين" 0.6 في المائة، و"مجمع البحرين للأسواق الحرة" 6.4 في المائة.

وتراجع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى مستوى 4542 نقطة، بضغط من سهم "السوادي للطاقة" الذي هبط 4.5 في المائة، وانخفاض سهم "الجزيرة للخدمات" 3.5 في المائة، ونزل مؤشر الكويت 8 في المائة ليبلغ 7373 نقطة.

وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة، ليغلق عند 23994 نقطة، متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 في المائة وسط مبيعات محلية ومشتريات عربية وأجنبية.