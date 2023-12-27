ارتفاع مؤشرات «وول ستريت» مع تزايد الرهانات على تخفيض مبكر لأسعار الفائدة

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملات أمس على ارتفاع إذ أدت الرهانات المتزايدة على تخفيض مبكر لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معنويات المستثمرين بعد عطلة عيد الميلاد.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 19.93 نقطة، بنحو 0.05 في المائة، إلى 37405.90 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.23 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 4758.86 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 35.72 نقطة، بمقدار 0.24 في المائة، إلى 15028.69 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني أمس ومحت مكاسب أسهم شركات الشحن والرقائق خسائر قطاع التجزئة.

وتحركت السوق عامة ضمن نطاق ضيق للغاية وسط ندرة المؤشرات التي من شأنها تحريك اتجاهات التداول ومع غياب عديد من المستثمرين بسب عطلات نهاية العام. وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.16 في المائة عند 33305.85 نقطة، فيما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود 0.06 في المائة.

وبلغ حجم التداولات نحو 680 مليون سهم أمس بعد انخفاض لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 590 مليون سهم أمس الأول. وشهد قطاع شركات الشحن جلسة متقلبة إلا أنه كان في ختام التعاملات الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33 بعدما ارتفع 1.2 في المائة. وزاد سهم "نيبون يوشن" 1.63 في المائة وسهم "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" 1.53 في المائة. وارتفعت أسهم الرقائق في فترة ما بعد الظهيرة، وكان سهما "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" أمس أكبر الرابحين بالنقاط على مؤشر نيكاي بارتفاع 1.1 في المائة و1.62 في المائة على الترتيب.

وتراجع سهم "تاكاشيمايا" للبيع بالتجزئة 3.16 في المائة رغم إعلان الشركة أرباحا قوية بعد إغلاق السوق أمس الأول. وصعد سهمها 2.36 في المائة في اليوم السابق قبل إعلان النتائج.

وهبط سهم "فاست ريتيلينج" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو" للملابس 0.39 في المائة، وكان الخاسر الأكبر بالنقاط على مؤشر نيكاي.

وعلى الصعيد نفسه، انخفضت الأسهم الصينية في ختام تعاملات أمس، مع تراجع معنويات المستثمرين إثر مقترحات الحكومة التي صدرت الأسبوع الماضي بشأن تقييد الإنفاق المفرط للمستهلكين على ألعاب الفيديو، الأمر الذي دفع عددا من شركات الألعاب للإعلان عن مخططات لإعادة شراء الأسهم.

وهبط مؤشر شنغهاي المركب 0.68 في المائة إلى 2898 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر شنتشن المركب بواقع 1.20 في المائة عند 1766 نقطة، كما نزل مؤشر سي إس آي 300 بنحو 0.68 في المائة ليبلغ 3324 نقطة.