«نمو» تتراجع 131 نقطة بتداولات قيمتها 31 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 131 نقطة بنحو 0.55 في المائة لتغلق عند 24022 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 3 في المائة، ما يعادل 860 ألفا إلى 31 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 17 في المائة بواقع 413 ألفا لتبلغ 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3364 صفقة متراجعة 386 صفقة بمقدار 10 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حديد الرياض" بنحو 7.3 في المائة ليبلغ 18.02 ريال، يليه "دار المركبة" بـ6.5 في المائة ليصل إلى 44.75 ريال، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" 5.3 في المائة، حيث أغلق عند 50 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نسيج للتقنية" بواقع 11 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، يليه "لدن" بـ5.2 في المائة إلى 5.62 ريال، وحل ثالثا سهم "أبيكو" بمقدار 4.5 في المائة، مقفلا عند 38.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "حديد الرياض" بنحو 6.5 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 5.2 مليون ريال، وحل ثالثا "كير" بمبلغ 2.2 مليون ريال.