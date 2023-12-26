22.5 % حصة الصادرات السعودية غير النفطية .. 228 مليار ريال في 10 أشهر

تراجعت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الجاري، متأثرة بالعوامل الاقتصادية العالمية المحيطة، إلا أن صادرات أكتوبر سجلت نموا طفيفا مقارنة بالشهر السابق، لتعود فوق مستوى 22 مليار ريال من جديد.وصدرت السعودية منتجات غير نفطية خلال أكتوبر بقيمة 22.03 مليار ريال "5.9 مليار دولار"، لتشكل نحو 21 في المائة من إجمالي صادرات المملكة لتلك الفترة.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإنه رغم التحسن في التصدير على أساس شهري، لا تزال الصادرات تسجل تراجعا على أساس سنوي للشهر الـ12 على التوالي، حيث هبطت 13.9 في المائة في أكتوبر، متأثرة بتراجع المنتجات الكيماوية واللدائن وكذلك المعادن خلال الفترة.ومنذ يناير حتى أكتوبر الماضي، بلغت صادرات السعودية غير النفطية نحو 228 مليار ريال، وهي تقل بنحو 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2022، متأثره بتراجع الطلب من الصين الذي أثر على قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية واللدائن على وجه التحديد.ورغم تراجع الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري، إلا أن نسبتها من إجمالي الصادرات ارتفع إلى 22.5 في المائة، مقارنة بنحو 20.4 في المائة قبل عام.وبحسب الرصد، فإن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر رئيسة، هي "المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة".وتشكل المنتجات الكيماوية وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 32 و27 في المائة من السلع المصدرة خلال أكتوبر، لتبلغ صادراتهما نحو 7 و6 مليار ريال على التوالي.وحلت ثالثا صادرات المعادن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار ريال، بينما صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافها بلغت 1.4 مليار ريال.38 % من الصادرات لـ 3 دولتصدرت الإمارات الوجهة الرئيسة للصادرات غير النفطية خلال أكتوبر الماضي، بالاستحواذ على 17.3 في المائة بما يعادل 3.81 مليار ريال.في المرتبة الثانية جاءت الصين، بصادرات غير نفطية بلغت نحو 2.56 مليار ريال، مسجلة أعلى صادرات شهرية منذ بداية العام الجاري، إلا أنها سجلت تراجعا على أساس سنوي بنحو 16 في المائة.أما الهند فجاءت ثالث الوجهات الرئيسة للصادرات السعودية غير النفطية، بنحو 1.93 مليار ريال مثلت 8.7 في المائة.وبذلك فإن الدول الثلاث السابقة استحوذت على نحو 37.8 في المائة من إجمالي صادرات شهر أكتوبر، وذلك من أصل 129 دوله تقريبا تم التصدير لها.270 مليار صادرات متوقعةمن المرجح أن تصل صادرات العام الجاري إلى 270 مليار ريال، وهي تقل عن صادرات العام الماضي بنسبة 14.5 في المائة البالغة حينها مستوى قياسيا عند 315.7 مليار ريال.وتراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية أدى إلى انخفاض أسعارها، وكان هو العامل الأبرز لتراجع الصادرات السعودية، إلا أن البيانات الاقتصادية تعطي تفاؤلا حيال أسعار المنتجات للعام المقبل ولو بشكل طفيف.وحدة التقارير الاقتصادية