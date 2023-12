مهرجان الفود ترك .. حدث يجمع أشهى الأكلات من حول العالم لينقلها إلى موسم الرياض

من الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا فأوروبا وصولا إلى أمريكا اللاتينية، يشكل مهرجان فود ترك المقام ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، حدثا فريدا يجمع بمكان واحد أشهى الأكلات من جميع أنحاء العالم لينقلها إلى العاصمة الرياض، حيث يقدم المهرجان أفضل قائمة للفود ترك على مستوى العالم بين وجبات اللحوم والدجاج والنودلز والبيتزا ومشروبات القهوة بأنواعها.

ويوفر مهرجان فود ترك أشهر الأطباق العالمية لأول مرة في المملكة، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة، منها عربة "Zee new york gyro platter" القادمة من نيويورك التي يعود افتتحها إلى عام 1980م، وتقدم أشهى أنواع اللحوم بطريقة الساندوتشات الشهية في أكثر من 50 عربة منتشرة في الولايات المتحدة الامريكية، كما تقدم عربة "Prince of venice" القادمة من جنوب كاليفورنيا، ألذ أنواع الباستا الإيطالية.

وتشارك عربة المطبخ الكوري لأول مرة في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث تتيح تقديم المشروبات والآيسكريم للزوار بطريقة عصرية، فيما تقدم عربة الطعام "Took look" ذات المذاق المكسيكي، الأرز واللحوم والدجاج على الطريقة المكسيكية الفريدة، في حين تتيح عربة الطعام "Dinand by ferdi" تجربة المذاق الفريد الذي يمزج الأصول الفرنسية واللاتينية.

وقد حظيت المأكولات الأمريكية بوفرة المشاركة في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث توجد عربة "Ramen Hood" التي تقدم للزائر فرصة تناول المأكولات النباتية بجميع أنواعها، ويقع مقر العربة الرئيس في السوق المركزي التاريخي بلوس أنجلوس.

ويعد المهرجان أكبر تجمع للفود ترك بالعالم، ويقام في منطقة مهرجان الرياض لعربات الطعام، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، ويتميز بنقل ثقافات الطهي العالمية إلى موسم الرياض من خلال استضافة أفضل 100 عربة طعام تشارك بأجود وألذ أنواع الأكلات، وتستقبل المنطقة زوارها يوميا من الساعة 4:00 مساء وتغلق الطلبات من الترك في تمام الساعة 11:30 مساء،