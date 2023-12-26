في ختام عام الشعر العربي .. وزارة الثقافة تستعد لافتتاح مهرجان الشعر النبطي

تفتتح وزارة الثقافة مهرجان الشعر النبطي في القصيم بين 27 حتى 30 ديسمبر ليكون مسك الختام لأنشطة تفعيل عام الشعر العربي 2023، الذي وافق مجلس الوزراء على تسميته عام الشعر العربي، ويأتي هذا المهرجان إيمانا منها بمكانته في تشكيل الموروث الثقافي وإبرازا لأعلام الشعر ودورهم في النهوض به.

تتنوع فعاليات المهرجان وتتعدد أشكاله بتعدد شعرائه وفنونه، حيث تقام الأمسيات على المسرح الرئيس بحضور أكثر من 20 شاعرا يمثلون السعودية ودول الخليج، من المخضرمين والصاعدين ومن كلا الجنسين، كما تحضر صفوف المحاورة والردية مرددة عذب الألحان باختلاف أوزانها لأكثر من 20 شاعرا.

ويضم المهرجان بين جنباته أماكن جمالية وذوقية تحكي ثقافة المكان والشعر، وتلبي تطلع الزوار وذائقتهم، فالكشتة تتربع وسط المكان تعبيرا عن ثقافة البر وتغني الشعراء، بجلساتها الأرضية ونارها المضيئة الدافئة ورائحة قهوتها الباهرة، كما يضم المهرجان مطبخا حيا يمثله عدد من المهتمين بالطبخ الشعبي، لتقديم المأكولات الشعبية المتنوعة ساخنة، ويحوي المهرجان خيمة للسمر وتجاذب أطراف الحديث من الشعراء والمهتمين، ويسر المهرجان أن يفتتح أبوابه لاستقبال الزوار في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشرة صباحا، ويكون قص التذاكر عن طريق الموقع الإلكترونية.