175 مليار دولار إيرادات «أبل» من الساعات والسماعات في 5 أعوام .. شكلت 10 %

سجلت إيرادات أبل من الأجهزة الملبوسة (السماعات والساعات) والإكسسوارات، نحو 175 مليار دولار في خمسة أعوام مالية (2019 حتى 2023).

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركة الرسمية، شكلت مبيعات هذه الفئة نحو 10 في المائة من إجمالي المبيعات خلال الفترة البالغة 1.7 تريليون دولار.

وخلال العام المالي 2023، سجلت إيرادات هذه الفئة نحو 39.9 مليار دولار متراجعة بنحو 3 في المائة، بعد خمسة أعوام من النمو المتواصل من 2018 حتى 2022.

وإجمالي مبيعات الشركة خلال العام نفسه، بلغ نحو 383.3 مليار دولار، مسجلة تراجعا بنحو 3 في المائة عن الفترة نفسها من 2022 البالغة 394.3 مليار دولار.

وجاءت مبيعات الآيفون الأعلى بـ200.6 مليار دولار بتراجع 2 في المائة مقارنة بـ205.5 مليار دولار للعام الماضي، مشكلة 52 في المائة من الإجمالي.

وثانيا جاءت أجهزة ماك بمبيعات 29.4 مليار دولار بانخفاض 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 40.2 مليار دولار، وشكلت 8 في المائة من الإجمالي.أما أجهزة الآيباد، فحلت ثالثا بـ28.3 مليار دولار بتراجع 3 في المائة عن العام الماضي البالغة مبيعاتها 29.3 مليار دولار، مشكلة 7 في المائة من إجمالي المبيعات.

وحدة التقارير الاقتصادية