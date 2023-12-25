توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي الياباني

شارك خالد الفالح وزير الاستثمار اليوم في المنتدى الاستثماري السعودي الياباني الذي حضره أكثر من 45 من كبرى الشركات اليابانية، وأكثر من 400 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

شهد المنتدى استعراض فرص الشراكة الاستثمارية، وتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن مشروعات مهمة في قطاعات حيوية.