اجتماع الرؤية السعودية اليابانية يناقش تطوير الشراكة في مجالات الطاقة الخضراء والتعدين والتصنيع

افتتح خالد الفالح وزير الاستثمار اليوم الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030.

وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو ونائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا.

وأكد الفالح خلال الاجتماع دعم التعاون بين المملكة واليابان، والعمل من خلال الرؤية المشتركة على تطوير سبل الشراكات الواعدة في مجالات: الطاقة الخضراء، والتعدين، والتصنيع، وغيرها.