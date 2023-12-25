45 مليار دولار صادرات الحبوب في روسيا خلال 2023

انخفض محصول الحبوب الروسي في 2023 إلى 142.6 مليون طن متري من الوزن الصافي، بنسبة 9.5 في المائة عن المحصول القياسي لعام 2022 لكنه لا يزال ثاني أكبر محصول لها.

وبحسب "رويترز" بلغ إجمالي محصول القمح الشتوي والربيعي 92.77 مليون طن بوزن صاف، انخفاضا من 104.23 مليون طن في 2022، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الاتحادية، وبلغ إجمالي المحصول لعام 2022 157.61 مليون طن.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف لصحيفة كومسومولسكايا برافدا "سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بأكمله، سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بالمخزون، ولكن أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب".

وقال باتروشيف إن صادرات الحبوب الروسية في 2023 تعرقلت بسبب نقص السفن، بالإضافة إلى مشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.

والصين هي أكبر منتج للقمح في العالم لكن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح، وقال باتروشيف إن إجمالي الصادرات الزراعية الروسية بلغ أكثر من 45 مليار دولار في 2023، وهو رقم قياسي.

وأضاف: "في النصف الأول من الموسم الحالي، نتوقع تصدير نحو 35 مليون طن من الحبوب، وفي النصف الثاني على الأقل 30 مليون طن أخرى، ليخرج نحو 65 مليون طن من السوق".

وقال باتروشيف، نجل نيكولاي باتروشيف، الحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تتوقع حصاد نحو 1.6 مليون طن من القمح القاسي. فرضت روسيا حظرا على تصدير القمح القاسي حتى نهاية مايو.

وقال باتروشيف: "في العام المقبل، حددنا مهمة توسيع المساحة المزروعة وزيادة إنتاج هذا المحصول إلى مليوني طن لإشباع السوق المحلية وتشكيل إمكانات تصدير جيدة لهذا المحصول".

وأضاف أن إنتاج الصويا في روسيا يغطي الاستهلاك المحلي وأنه سيرتفع إلى نحو 8 ملايين طن خلال الأعوام المقبلة، مما يسمح بالتصدير، وقال باتروشيف إن محصول البطاطس ارتفع إلى 8.6 مليون طن، وهو الأكبر منذ 30 عاما.

وأضاف: "بلغ المحصول الإجمالي من بنجر السكر 52.2 مليون طن، وبالتالي سنستقبل نحو سبعة ملايين طن من السكر هذا العام الزراعي.