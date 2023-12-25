اكتشاف بقايا قصر وحظائر عمرها أكثر من 4 آلاف عام في الصين

اكتشفت أطلال لقصر وحظائر تعود إلى نحو 4000 عام في مقاطعة خنان بوسط الصين. ويعتقد بأن الموقعين، وهما معبد تشوتشيوي في مدينة تشوكو والمدينة المسورة القديمة في شينمي، بنيا في عهد أسرة شيا (2070 قبل الميلاد و1600 قبل الميلاد). ووفرت الاكتشافات الجديدة في الموقعين مزيدا من البيانات حول الأنشطة والهياكل في تلك الفترة من التاريخ.

واكتشفت أطلال المدينة المسورة قبل أعوام في شينمي، في الضفة الشرقية لنهر تشنشوي، وتغطي مساحة مستطيلة تبلغ 176 ألف متر مربع. ويعتقد أنها مدينة واسعة النطاق، ومحفوظة بشكل جيد بنيت في الفترة الأخيرة من ثقافة لونغشان، وهي حضارة أقيمت عند المجاري الوسطى والسفلى للنهر الأصفر.