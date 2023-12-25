لابورت يرفض ريال مدريد من أجل السعودية

رفض الأسباني الدولي إيمريك لابورت مدافع فريق النصر لكرة القدم مغادرة أسوار ناديه السعودي والانتقال لصفوف ريال مدريد الأسباني لرغبته البقاء في السعودية أولا واستكمال مشواره مع ناديه ثانيا وفقا لصحيفة ماركا الأسبانية.

وكان نادي النصر قد تعاقد في 24 أغسطس الماضي مع المدافع الأسباني حتى عام 2026 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرغب نادي العاصمة الأسباني في التعاقد مع لابورت لتعويض غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.