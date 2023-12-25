"دايهاتسو" تعوض الموردين.. توقف المصنع عن الإنتاج بسبب فضيحة

قال متحدث باسم شركة تويوتا موتور اليوم إن وحدة السيارات الصغيرة دايهاتسو موتور ستعوض 423 موردا محليا تربطها بهم علاقات تجارية مباشرة مع استمرار توقف مصانعها في اليابان عن العمل بسبب فضيحة تتعلق بالسلامة.

وقال المتحدث إن الشركة المتخصصة في السيارات الصغيرة أوقفت الإنتاج في اليابان حتى نهاية الشهر المقبل.

وأضاف أن الشركة ستدرس تعويض الموردين بناء على حجم الأعمال السابقة وتعمل على تقييم تأثير التوقف على شبكة الموردين مترامية الأطراف.

قالت شركة دايهاتسو يوم الأربعاء إنها أوقفت شحنات جميع سياراتها بعد أن كشف تحقيق للسلامة عن مشكلات تتعلق بـ 64 طرازا، بما في ذلك نحو 24 طرازا بيعت تحت العلامة التجارية تويوتا بحسب رويترز.

وأضاف المتحدث أن الشركة ستعمل مع مورديها الرئيسين لمعالجة تداعيات الفضيحة وقد تساعد أيضا المقاولين الصغار الذين لا يتلقون تعويضا في الوصول إلى أموال الدعم من وزارة الصناعة.

تركز عمليات دايهاتسو الخارجية بشكل كبير على جنوب شرق آسيا. وقال المتحدث إن الشركة استأنفت إنتاج سيارات ماركة Perodua في مصنعين مشتركين تديرهما مع شركة صناعة السيارات الماليزية بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل لشركة تويوتا، الأسبوع الماضي إنها استأنفت الشحنات الجمعة الماضي من شركتها التابعة في إندونيسيا، بي تي أسترا دايهاتسو موتور.