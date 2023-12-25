345 مليار ريال الناتج المحلي لأنشطة "ندلب".. 35% من "غير النفطي"

بلغ الناتج المحلي لأنشطة قطاعات البرنامج الوطني لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، 345 مليار ريال بمشاركة أكثر من 11 ألف منشأة صناعية في السعودية حتى الربع الثالث في البرنامج، حيث اكتملت أكثر من 120 مبادرة قبل عامين من إنهائها.

وبحسب الحفل السنوي لندلب الذي أقيم اليوم، فقد بلغ مجموع الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات ندلب 97 مليار ريال، كما أسهم البرنامج في 35 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

وحقق قطاع التعدين إيرادات قياسية تجاوزت 1.5 مليار ريال في 2023، كما أن أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في السعودية يعد من إنجازات ندلب، فيما بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأنشطة البرنامج 206 مليار ريال.