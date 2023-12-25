الأندية السعودية تدعم المنتخبات الأفريقية بـ 26 لاعبا قيمتهم السوقية 708 مليون

ضمت قوائم المنتخبات الأفريقية "الأولية" المشاركة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج بين الـ13 من يناير وحتى الـ11 من فبراير المقبلين، 26 لاعبا من 14 فريقا في دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، تجاوزت قيمتهم السوقية الـ700 مليون ريال.

وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" أنه يجب تقديم القوائم النهائية في موعد أقصاه الثالث من يناير المقبل، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق المنافسة، حيث سيتمكن المدربون من استدعاء 27 لاعبا (بدلا من 23 لاعبا في النسخ السابقة)، مثلما أعلنت عنه الكونفيدرالية الإفريقية، 23 لاعبا فقط معنيون بالمشاركة في كل مباراة خلال المنافسة، وتسجيل اللاعبين الأربعة الإضافيين في القائمة النهائية، هو مجرد خيار وليس التزاما.

وجاء نادي الأهلي، وأبها، وضمك في قائمة الأندية دعما للمنتخبات في البطولة الأفريقية بواقع ثلاثة لاعبين. والنصر، والهلال، والشباب، والفيحاء، والوحدة، والحزم بلاعبين، ولاعب واحد من نادي التعاون، والطائي، والخليج إضافة للعدالة في دوري "يلو".

وبلغت القيمة السوقية للمحترفين القادمين من الدوري السعودي 171.4 مليون يورو (708.3 مليون ريال) وفقا لأخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، الأول فيها الأهلي بـ46 مليون، ثم النصر بـ40 مليون وهما الأغلى قيمة سوقية.

وحل الهلال ثالثا بـ22 مليون، والشباب (15.5 مليون)، والفيحاء (11.5 مليون)، وأبها (8.65 مليون)، والتعاون (8.5 مليون)، وضمك (6.65 مليون)، والوحدة (2.7 مليون)، والحزم (2.5 مليون)، والرائد (2.3 مليون)، والعدالة (1.8 مليون)، و الطائي (1.8 مليون)، والخليج (1.5 مليون).

في المقابل، جاء الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي، والزميلان لاعبا النصر الإيفواري سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني الأغلى في القائمة بـ20 مليون يورو (82.6 مليون ريال) قيمة سوقية لكل لاعب.

الجدير ذكره أن نادي يانغ أفريكانز التنزاني هو أكثر الأندية دعما للمنتخبات المشاركة بـ10 لاعبين، ونادي باير 04 ليفركوزن الألماني الأول من ناحية القيمة السوقية البالغة 163 مليون يورو قيمة خمسة لاعبين.