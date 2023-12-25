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أخبار الشركات- محلية

"ينساب" توزع 421.8 مليون ريال أرباحا للنصف الثاني.. 0.75 ريال للسهم

"ينساب" توزع 421.8 مليون ريال أرباحا للنصف الثاني.. 0.75 ريال للسهم

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1445-06-11 الموافق 2023-12-24
إجمالي المبلغ الموزع 421875000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562500000 سهم
حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال لكل سهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)  7.5 في المائة
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية يوم الأحد 15 شعبان 1445 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 فبراير 2024، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
تاريخ التوزيع الخميس 04 رمضان 1445 الموافق 14 مارس 2024.

 

 

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