"ينساب" توزع 421.8 مليون ريال أرباحا للنصف الثاني.. 0.75 ريال للسهم

تاريخ الأحقية

تاريخ الأحقية يوم الأحد 15 شعبان 1445 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 فبراير 2024، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق