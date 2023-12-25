"أرامكو": فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

أعلنت أرامكو السعودية عن فتح باب الترشح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاثة أعوام والتي ستبدأ في 2024/07/01 وتنتهي في 2027/06/30.

ويجوز لأي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – غير الدولة يملك أكثر من (0.1 في المائة) من الأسهم العادية لأرامكو السعودية (ويشار له بـ"مساهم مؤهل") تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات. ويجب على المساهم المؤهل تقديم إشعار خطي بالترشيح مرفقا به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة .

سينتخب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.