السوق الموازية تهبط 1.6 % بتداولات قيمتها 25 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 391 نقطة بنحو 1.6 في المائة لتغلق عند 23390 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 73 في المائة، ما يعادل 11 مليونا إلى 25 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 121 في المائة بواقع 881 ألفا لتبلغ 1.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2808 صفقات مرتفعة ثماني صفقات بمقدار 8 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المركز الآلي" بنحو 7.7 في المائة ليبلغ 70 ريالا، يليه "إدارات" بـ6.9 في المائة ليصل إلى 374 ريالا، وحل ثالثا سهم "أرماح" 6.4 في المائة، حيث أغلق عند 44.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 9.5 في المائة ليغلق عند 14.12 ريال، يليه "لدن" بـ5.9 في المائة إلى 5.38 ريال، وحل ثالثا سهم "ابيكو" بمقدار 5 في المائة، مقفلا عند 38 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "بناء" بنحو 2.7 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة مليوني ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 1.5 مليون ريال.