ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع رهانات خفض الفائدة .. و«المصرية» تهبط 2 %

أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات، أمس، على ارتفاع مع دعم بيانات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة بما يؤيد الرأي القائل: إن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي في 13 ديسمبر إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتسترشد السياسة النقدية في الدول الست في مجلس التعاون الخليجي عادة بقرارات المركزي الأمريكي، إذ إن أغلب عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر القطري للجلسة السادسة على التوالي وأنهى تعاملات، أمس، على ارتفاع بلغ 1.1 في المائة مع صعود كل القطاعات.

وزاد سهم بنك قطر الإسلامي 3.3 في المائة والبنك التجاري 1.9 في المائة.

وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة عند 4567 نقطة، مع صعود سهم "الباطنة للطاقة" 4.8 في المائة، و"النهضة للخدمات" 3.9 في المائة.

وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1922 نقطة، وسط ارتفاع سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة 8.1 في المائة، وبنك السلام 0.5 في المائة. كما صعد سهم "ألمنيوم البحرين" 0.5 في المائة، و"زين البحرين" 2.3 في المائة.

ونزل مؤشر الكويت 0.2 في المائة ليبلغ 7479 نقطة، مع هبوط سهم "عمار" 13.6 في المائة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي وأنهى تعاملات، أمس، على هبوط بنحو 2 في المائة بضغط من انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 3.2 في المائة و5.1 في المائة في سهم "إي فاينانس".