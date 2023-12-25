التعدين غير الشرعي يهدد صناعة الكاكاو في غانا .. مخاطر تواجه 700 ألف طن من المحصول

تواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، مخاطر متزايدة على محصولها، ما قد يشكل ضربة لاقتصادها الذي يعاني أزمة، بسبب التعدين غير الشرعي والمهربين، كما حذر مسؤولون في هذه الصناعة ومزارعون وناشطون.

فيما تشهد غانا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها مع وصول معدل التضخم إلى 26.4 في المائة في نوفمبر، يطرح التعدين غير القانوني المعروف محليا باسم "غالامسي" مشكلة كبيرة بالنسبة إلى زراعة الكاكاو، إحدى ركائز الاقتصاد الوطني إلى جانب الذهب والنفط. يقول مايكل كوارتينج مدير أنشطة مكافحة التعدين غير القانوني في مجلس الكاكاو الغاني COCOBOD "إنه على مدى الأعوام الخمسة الماضية، شهدنا تدميرا خطرا لمزارع الكاكاو بسبب منقبين يعملون من دون ترخيص"، "هذا بلغ نسبة مثيرة للقلق"، وفقا لـ"الفرنسية".

في مواجهة الأزمة الاقتصادية، يبيع عدد متزايد من المنتجين أراضيهم لمنقبين غير نظاميين، مثل ريتا أبينا كورانتينج "45 عاما" مزارعة الكاكاو في سوهوم، في المنطقة الشرقية من غانا، التي تخلت عن قطعتين من أراضيها لعمها حتى يتمكن من استغلالهما.

وتقول "يدفع لي شهريا 500 دولار، وأنا سعيدة لأنني لم أكن لأكسب مثل هذا المال من زراعة الكاكاو".

وتضيف "أعلم أن بعض زملائي من منتجي الكاكاو في المنطقة الغربية ومناطق أخرى تحولوا إلى زراعة المطاط لأنهم لا يكسبون ما يكفي من الكاكاو".

ووافقت الحكومة التي تشتري كل إنتاج البلاد لتعيد بيعه لشركات خاصة، هذا العام على زيادة بنسبة 63 في المائة في السعر المدفوع للمنتجين، لكن هذا لا يكفي لثنيهم عن بيع أراضيهم لأغراض تعدين غير معلنة. ويشترى حاليا طن الكاكاو بنحو 1822 دولارا "1670 يورو" من المنتجين.

ويقول مايكل كوارتينج "حتى الآن، تمثل الأراضي المفقودة بسبب التعدين غير القانوني نحو 2 في المائة من إجمالي مساحة زراعة الكاكاو في غانا، لا يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك".

وبحسب مجلس الكاكاو فإن غانا حصدت مليون طن من الكاكاو بين عامي 2020 و2021، لكن هذا الرقم تراجع إلى 750 ألف طن لمحصول 2022 - 2023، وتراوح توقعاته للفترة 2023 - 2024 بين 650 ألفا و700 ألف طن بسبب تأثير الأنشطة غير المشروعة.

إلى جانب خسارة أراض زراعية، تسهم أنشطة التعدين أيضا في تلوث المياه والآبار بسبب استخدام منتجات كيميائية للاستخراج. يقول أوبد أووسو-آداي المسؤول في منظمة EcoCare Ghana، التي تعمل على تحسين حياة المزارعين، "إنه على الحكومة تحسين الأسعار بشكل إضافي ومستوى معيشة المزارعين".

ويضيف "نحن كدولة جالسون على قنبلة موقوتة، إذا لم يتم حل هذه المشكلة فورا، فسينتهي بنا الأمر إلى خسارة جزء كبير من أراضينا لحساب التعدين غير القانوني".

ويوضح بنجامين تيي لاروه مساعد مدير الإعلام لدى مجلس الكاكاو أن المنظمة بدأت تقديم مكافآت للأشخاص الذين يبلغون عن التعدين غير القانوني على أراضي الكاكاو، لكن أيضا تهريب حبوب الكاكاو هي مشكلة أخرى يواجهها القطاع. ويضيف أنه في "2022، خسرت غانا نحو 150 ألف طن متري من محاصيل الكاكاو بسبب التهريب مع دول مجاورة لنا، ما يمثل عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار". التحدي الآخر هو التغير المناخي الذي ترك أيضا أثرا قويا في زراعة الكاكاو.

هناك ست مناطق كبرى في غانا تزرع حبوب الكاكاو، المناطق الشرقية، وداشانتي وبرونج أهافو والوسط وفولتا والغرب. لكن بسبب تقلبات هطول الأمطار وانخفاض خصوبة الأراضي، انتقل الإنتاج نحو الغرب. وتشكل المنطقة الغربية اليوم المنتج الرئيس للكاكاو في غانا مع 43 في المائة من إجمالي الإنتاج.