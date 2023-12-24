14.3 مليار ريال ضخها المستثمرون الأفراد في اكتتابات 2023 .. "إم بي سي" الأعلى تغطية

ضخ المستثمرون الأفراد نحو 14.3 مليار ريال للحصول على أسهم في طروحات 2023 والبالغة ثمانية اكتتابات في السوق الرئيسة، التي شهدت تراجعا في عدد الطروحات مقارنة بالعام السابق.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن حجم التغطية وصل إلى نحو 12.1 مرة "1206 في المائة" من قيمة الطروحات الثمانية البالغة 1.2 مليار ريال، وهي الحصص المخصصة لهم.

والشركات الثماني التي تم إدراجها في السوق الرئيسة "تاسي" هي "الموارد للقوى البشرية، المرابحة المرنة، جمجوم، المطاحن الأولى، لومي للتأجير، أديس القابضة، سال، وأخيرا مجموعة إم بي سي" المزمع قريبا بدء تداول أسهمها.

تأتي هذه الطروحات في وقت شهدت فيه السوق تراجعا في السيولة المتداولة خلال العام الجاري، إذ بلغ متوسطها اليومي 5.48 مليار ريال للأشهر من يناير حتى نوفمبر، وهي تقل عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 26 في المائة.

ورغم تراجع السيولة المتداولة، إلا أن نسبة تغطية الأفراد للطروحات ما زالت مرتفعة بشكل كبير، حيث نجد أنها وصلت إلى 1206 في المائة من قيمة الطروحات، مقابل نحو 809 في المائة لطروحات 2022.

ووفقا للرصد، فإن طرح مجموعة إم بي سي، سجل أعلى نسبة تغطية للأفراد من بين الطروحات الثمانية، التي بلغت 17.62 مرة "1762 في المائة"، إذ ضخ الأفراد نحو 1.46 مليار ريال، مقارنة بحجم الطرح البالغ 83.12 مليون ريال.

فيما تعد الأسهم المخصصة للأفراد في "إم بي سي" ثالث أدنى قيمة من بين طروحات العام الجاري، مقارنة بالمخصص في طرح "أديس القابضة" والبالغة 457.3 مليون ريال الذي يعد الأكبر.

وفي المرتبة الثانية من حيث التغطية جاءت شركة الموارد للقوى البشرية، بنسبة تغطية 16.45 مرة "1645 في المائة" وبقيمة 473.7 مليون ريال، مقارنة بحجم الطرح البالغ 28.8 مليون ريال، وهو أدنى قيمة طرح للأفراد.

فيما حلت شركة سال السعودية ثالثا بنسبة تغطية 16.11 مرة "1611 في المائة" وبقيمة 4.09 مليار ريال مقارنة بـ254.4 مليون ريال لحجم الطرح.

إلى ذلك، جاءت شركة "أديس القابضة" كأعلى مبلغ تم ضخه من الأفراد من أجل الاكتتاب وبقيمة 4.5 مليار ريال، وبنسبة تغطية 984 في المائة.



متوسط أعداد المشاركين



شارك في الاكتتابات الثمانية التي تم طرحها خلال العام الجاري نحو 3.57 مليون فرد بمتوسط 446.2 ألف للطرح الواحد، كان أعلاها "أديس القابضة" بعد بلوغ عدد المشاركين 1.3 مليون مشترك، فيما يعد اكتتاب لومي للتأجير الأقل بعد بلوغ المشتركين نحو 124.9 ألف مشترك.

ورغم حجم التغطية المرتفعة للأفراد، إلا أن متوسط أعداد المشاركين في الطروحات كان دون متوسط العام الماضي، حيث بلغ المتوسط حينها 600.6 ألف مشترك من خلال 17 طرحا، وبفارق 26 في المائة تقريبا.



وحدة التقارير الاقتصادية