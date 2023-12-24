راتكليف يستحوذ على 25 % من مانشستر يونايتد مقابل 33 دولارا للسهم

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25 في المائة مقابل 33 دولارا للسهم الواحد، ما يجعل قيمة مانشستر يونايتد تقدر بنحو 6.3 مليار دولار.

وبحسب "رويترز" كان الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يسعى للاستحواذ على النادي لكنه خرج من السباق قائلا إنه لن يزيد عرضه وقيمته 6 مليارات دولار، ليبرم الملياردير البريطاني الصفقة مع عائلة الجليزر، مالكة النادي.

وتتولى شركة إينوس مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي وتستثمر 300 مليون دولار في النادي.

وقال النادي في بيان "كجزء من الصفقة، وافقت إينوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي".

وأضاف "يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج. ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.