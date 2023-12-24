الجزائر تقر أضخم موازنة في تاريخها بقيمة 110 مليارات دولار

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية على قانون الميزانية 2024، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

ولا يتضمن قانون الميزانية الجديد أية ضرائب جديدة، مقابل مخصصات مالية مهمة لزيادة الأجور التي وعد بها الرئيس تبون، وكذا تمويل مشاريع السكن الجديدة.

وبحسب "الألمانية" تعد ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليارات دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن ميزانية 2023 التي وصفت كذلك حينها بالقياسية.

