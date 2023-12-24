غرامات لمدربي كأس آسيا ولاعبيه المتخلفين عن المؤتمرات الصحافية

رصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبلغ عشرة آلاف دولار غرامة لكل مدرب ولاعب من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024 في قطر يتخلف عن حضور المؤتمر الصحافي الذي يقام قبل كل مباراة في البطولة أو بعدها.

وتستضيف قطر النسخة الـ18 من البطولة القارية من الـ12 من يناير وحتى العاشر من فبراير المقبلين.

وكشف الآسيوي أن منتخب المدرب واللاعب المتخلف عن حضور المؤتمر الصحافي الإلزامي سيكون تحت طائلة المسؤولية وقد يعاقب، وأضاف "يجوز للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي فرض مزيد من العقوبات حسب تقديرها".

وشدد الآسيوي على أنه يجب أن يمر المدرب الرئيس وجميع اللاعبين المشاركين عبر المنطقة المختلطة في طريقهم من غرفة ملابس الفريق إلى الحافلة الخاصة بهم بعد كل مباراة، وقال "سيغرم أي فرد يتخلف عن المرور عبر المنطقة المختلطة بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف دولار، وقد يتحمل المنتخب مسؤولية تخلف أي لاعب عن المرور عبر المنطقة المختلطة، ويجوز للجنة الانضباط والأخلاق فرض مزيد من العقوبات".

كما تضمنت تعليمات الآسيوي وضع المدرب وأحد اللاعبين جاهزين ومتاحين قبل يوم واحد من المباراة لإجراء مقابلات تصل مدتها إلى عشر دقائق، لتسجل من قبل الاتحاد الآسيوي أو أي شريك بث آخر يحدد لاحقا، وقال "ستحدد جميع مواقع إجراء المقابلات من قبل المسؤول الإعلامي أو المنسق العام للاتحاد الآسيوي".

وأضاف "كما يجب على المنتخبات المشاركة وضع المدرب متاحا يوم المباراة لإجراء مقابلة لا تزيد على 90 ثانية عند نقطة وصولهم إلى الملعب الخاص بالمباراة، وستفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار على أي فرد يفشل في إجراء مقابلة عند الطلب، وقد يتحمل المنتخب المسؤولية، ويجوز للجنة الانضباط والأخلاق فرض مزيد من العقوبات".