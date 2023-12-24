إنفانتينو: مونديال جدة للأندية نسخة عظيمة

قدم السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكره للسعودية مستضيفة النسخة الـ20 من نهائيات كأس العالم للأندية 2023 في جدة على تنظيم بطولة رائعة وناجحة لاختتام عام 2023.

وقال إنفانتينو "اختتمت نسخة عظيمة من كأس العالم للأندية بتتويج مانشستر سيتي بطلا على أندية العالم، تهانينا كذلك لكل من فلومينينسي والأهلي، وكذلك لرودري على فوزه بجائزة الكرة الذهبية، ولنادي الاتحاد على فوزه بجائزة "فيفا" للعب النظيف، شكرا جزيلا أيضا لجميع الحكام والجماهير والمتطوعين والفرقاء المشاركة والإداريين والجهات الفاعلة والسعودية المستضيفة على تنظيم بطولة رائعة وناجحة لاختتام عام 2023 بهذا النجاح".

وعشية المباراة النهائية، توجه رئيس "فيفا" بالشكر إلى 400 متطوع حرصوا على سير البطولة بأسلس شكل ممكن، كما انضم إلى كوكبة من أساطير "فيفا" بزيارة أحد مستشفيات جدة وزرع الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى وتقديم هدايا لهم، كذلك أشار الرئيس في قمة "فيفا" إلى تفاصيل متعلقة بـ11 هدفا استراتيجيا لتطوير كرة القدم التي أعلن عنها للمرة الأولى عند إعادة انتخابه في مؤتمر FIFA الذي استضافته العاصمة الرواندية كيغالي قبل تسعة أشهر.

وقال جاني إنفانتينو في هذا الصدد "أعتقد أن هذه لحظة مهمة لنتأمل ما وصلنا إليه، ونتطلع إلى وجهتنا، ولما نسعى لتحقيقه خلال الأعوام الأربعة المقبلة. كان شعارنا خلال الأعوام الأربعة الماضية، بين عامي 2019 و2023، هو جعل كرة القدم عالمية بحق ونأخذ كرة القدم إلى كل ركن من العالم، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الطريق، أما شعارنا ومبدأنا للأعوام الأربعة التالية فهو أن نوحد العالم".