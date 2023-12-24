لاعبو الأخدود .. الأطول في "روشن"

يعد لاعبو فريق الأخدود لكرة القدم، أطول لاعبي فرق دوري روشن السعودي بمعدل وصل لـ182.76 سم، وذلك وفق دراسة قام بها المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، فيما جاء لاعبو نادي كيكسكيميت المجري الأطول بين لاعبي أندية العالم بمعدل بلغ 187.13 سم.

وأجريت الدراسة التي قام بها المركز على 53 ناديا في العالم، من بينهم أيضا لاعبو دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد ضمه للمسابقات المحترفة في العالم.

وحل لاعبو التعاون ثانيا في الدوري السعودي للمحترفين بمعدل بلغ 181.85 سم، يليه أبها (181.44 سم)، الاتفاق (180.73 سم)، الوحدة (180.44 سم)، الأهلي (180.40 سم)، والهلال (180.12 سم)، وهم الفرقاء السبعة فقط في المسابقة البالغ متوسط طولهم 180 سم وأكثر.

وجاء الطائي في المركز الثامن بمتوسط بلغ (179.77 سم)، يليه النصر (179.72 سم)، الحزم (179.38 سم)، الفيحاء (179.38 سم)، الخليج (179.36 سم)، الفتح (179.24 سم)، الرياض (179.14 سم)، الاتحاد (178.98 سم)، الشباب (178.73 سم)، الرائد (177.32 سم)، وأخيرا لاعبو ضمك (177.14 سم).

وتفوق الترجي من دوري "يلو" بالطول على لاعبي دوري "روشن" باستثناء الأخدود، وبلغ متوسط طول لاعبيه 182.34 سم، حيث جاء ثانيا في المسابقات السعودية وفقا للدراسة.