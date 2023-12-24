11 مليار ريال إجمالي تمويلات بنك التنمية حتى نهاية 2023

حقق بنك التنمية الاجتماعية مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية، حيث بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، 3.9 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 8.6 ألف منشأة، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسي العمل الحر 3.7 مليار ريال لـ47 ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي 3.5 مليار ريال لـ70 ألف مستفيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023 برئاسة المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

وأعرب الراجحي خلال الاجتماع عن شكره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023، التي تجاوزت بعض المنجزات للرقم المستهدف، مبينا أن البنك ماض في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024 بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وقال: "إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته إحدى الركائز التمويلية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام المقبل، وبمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملا فاعلا في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعا في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030".

وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل "جادة 30"، التي تعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها "مركز دلني للأعمال"، الذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023، مقدمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.