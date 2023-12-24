412 متقدما ومتقدمة لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

أعلنت أمانة جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع أن عدد المتقدمين للجائزة عبر الموقع الإلكتروني وصل إلى 412 متقدما ومتقدمة بفئات الجائزة المختلفة حيث تقدم لفئة التميز الطلابي - طالب الثانوي 115 طالبا وطالبة فيما تقدم للجائزة 97 طالبا وطالبة من فرع الطالب الجامعي وتقدم 146 معلما ومعلمة عن فئة التميز الوظيفي - معلم تعليم عام وعلى مستوى أستاذ جامعي تقدم للجائزة 54 أستاذا وأستاذة.

وأكد الدكتور نايف الزارع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أمين عام الجائزة، أن الدورة الثانية من جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع تحظى باهتمام وحماس كبير من المجتمع التعليمي للمشاركة والمنافسة والشرف بالفوز بها مقدما شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لمتابعته وحرصه على الجائزة لبث روح التنافس وبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى التميز والإبداع في العمل والأداء تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأشار إلى أن الجائزة وفي دورتها الثانية أحدثت حراكا ثقافيا وعلميا وإداريا مميزا في منطقة الرياض مبينا أنه بعد نهاية مرحلة إغلاق رفع الملف الإلكتروني لجميع فئات الجائزة تبدأ مرحلة تحكيم ملفات المشاركين من خلال 5 لجان وبمشاركة 15 محكماً لجميع فئات وفروع الجائزة.