يقام في 9 مناطق .. انطلاق دوري هجان مطلع يناير المقبل

تنطلق مطلع يناير المقبل منافسات دوري هجان 2024، بنسخته الثالثة والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن وذلك في 9 مناطق.

وتبدأ المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 6 يناير المقبل، وتتواصل في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في الشرقية يوم 13 من الشهر نفسه، بينما ينطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في 20 من يناير، ثم ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 27، وأخيرا ميدان تبوك في 3 فبراير المقبل، فيما ستكون المرحلة النهائية على ميدان الجنادرية بالرياض في وقت يحدد لاحقا.

وستمنح مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق توزع مناصفة بين المالك والهجان، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، بينما ينال صاحب المركز الثالث 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال، والتاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال.

ورصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 10 آلاف ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف ريال، والثالث على 5 آلاف ريال، والرابع 4 آلاف ريال، والخامس 2000 ريال، فيما توزع المبالغ مناصفة بين المالك والهجان لكل جائزة.