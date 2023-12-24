"بدجت" تبرم اتفاقية مبادلة الأسهم للاستحواذ على حصص "عالم السيارات" مقابل إصدار أسهم جديدة

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) إبرامها اتفاقية مبادلة الأسهم مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) (ويشار إليها فيما بعد بـ(مالك رأسمال شركة عالم السيارات))، لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة عالم السيارات والبالغة (300000) حصة، تمثل ما نسبته 100 في المائة من رأسمال شركة عالم السيارات من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمالك رأسمال شركة عالم السيارات، بحيث ستتم زيادة رأسمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من (711666680) ريالا إلى (781666680) ريالا سعوديا من خلال إصدار (7000000) سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من (71166668) سهما عاديا إلى (78166668) سهما عاديا، أي بنسبة زيادة قدرها نحو 9.84 في المائة من رأسمال شركة بدجت قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).

إجمالي تقييم شركة عالم السيارات (455000000) ريال. وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها مبلغ (455000000) ريال بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة (300000) حصة، تمثل ما نسبته 100 في المائة من كامل الحصص في رأسمال شركة عالم السيارات.

تم احتساب تقييم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لستة أشهر تداول من تاريخ 24-02-2023 حتى 24-08-2023، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) (4625833420) ريالا سعوديا أي ما يمثل 65 ريالا سعوديا للسهم الواحد.