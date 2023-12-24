"المملكة القابضة": تأسيس شركة شرق الشورى الثالثة لتنفيذ منتجع فورسيزونز البحر الأحمر

أعلنت شركة المملكة القابضة، تأسيس شركة تابعة باسم شركة واجهة البحر المحدودة لتنفيذ مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يشغل من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز في جزيرة شورى الواقعة على الساحل الغربي من السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنها قامت من خلال شركة واجهة البحر المحدودة وشركة تابعة لشركة البحر الأحمر الدولية باسم شركة البحر الأحمر الثانية للاستثمار، بتأسيس شركة مشروع مشترك باسم شركة شرق الشورى الثالثة العقارية وتوقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 21 ديسمبر.

وقالت الشركة إن المشروع يتضمن تأسيس شركة تعود ملكية 50 في المائة من رأسمالها لشركة ذات غرض خاص قيد التأسيس، مملوكة بالكامل لشركة المملكة، و50 في المائة من رأسمالها لشركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة البحر الأحمر الدولية.