"الموارد البشرية": بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ، بالتعاون مع الجهات الإشرافية بدءا من اليوم, وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقا، وذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأوضحت أن توطين مهن المبيعات بنسبة 15 في المائة، ومن أبرز المهن (مدير مبيعات، ومدير مبيعات تجزئة، وأخصائي مبيعات، ومدير مبيعات جملة، وأخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، ومندوب مبيعات).

وأشارت إلى أن التوطين يشمل مهن المشتريات بنسبة 50 في المائة، ومن أبرزها (مدير مشتريات، ومندوب ومشتريات، ومدير عقود، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات)، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35 في المائة، ومن أبرز المهن (مدير إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، ومدير مشاريع، واخصائي مكتب إدارة المشاريع، ومدير مشروع الاتصالات، ومدير مشروع لخدمات الأعمال).

وتؤكد أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت الوزارة، دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.