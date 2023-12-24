"التصنيع": ترسية عقد أعمال مشروع توسعة مصنع تكسير الإيثلين بـ 500 مليون دولار

أعلنت شركة التصنيع الوطنية ترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة على شركة (SGC-eTEC) وذلك لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثيلين في الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 60 في المائة.

علما بأن تكلفة العقد تقدر بمبلغ 500 مليون دولار، وسيمول المشروع عن طريق موارد الشركة الذاتية والتسهيلات الاخرى. كما أنه من المتوقع اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية نحو 18 في المائة، وبحسب العقود والأسعار المتوقعة سيسهم ذلك إيجابيا بمتوسط 200 مليون ريال سنويا على أرباح شركة التصنيع الوطنية الموحدة.