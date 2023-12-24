الطلب المتزايد يرفع صادرات الأعشاب البحرية الكورية إلى 770 مليون دولار لأول مرة

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الأعشاب البحرية قيمتها تريليون وون (770 مليون دولار) لأول مرة بفضل الطلب المتزايد من الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 18.8 في المائة من 648 مليون دولار تم تسجيلها قبل عام، وفقا لبيانات جمعتها وزارة المحيطات ومصائد الأسماك، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وقالت الوزارة إن عدد وجهات التصدير وصل إلى 124 وجهة، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا من 64 فقط في 2010.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي إلى 156 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام، تليها اليابان بـ134 مليون دولار، والصين بـ93 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى تايلاند ارتفعت أيضا بنسبة 53.6 في المائة خلال الفترة إلى 62 مليون دولار. يذكر أن الأعشاب البحرية المجففة، المحمصة التي تكون عادة مع زيت السمسم والملح الناعم، هي طبق جانبي شائع في الطعام الكوري.

وقال تشو سيونج-هوان وزير المحيطات، "نخطط لتعزيز الدعم لصناعة الأعشاب البحرية لتحقيق صادرات بقيمة مليار دولار بحلول 2027". وفي الوقت نفسه، وصل الحجم الإجمالي لمزارع الأعشاب البحرية في كوريا الجنوبية إلى 635 كيلومترا مربعا في 2022، مرتفعا بشكل حاد من 571.5 كيلومتر مربع في 2016.

وارتفعت صادرات كوريا بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوما من الشهر الجاري بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والمركبات. وبلغت قيمة الشحنات الخارجية 37.82 مليار دولار في أول 20 يوما من ديسمبر، مقارنة بـ33.53 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية.

وأضافت البيانات، أن الصادرات اليومية ارتفعت بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.44 مليار دولار خلال الفترة.