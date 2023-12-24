قطارات النوم تربط مجددا العواصم الأوروبية .. توقعات بانتعاش الحجوزات رغم ارتفاع الأسعار

خذ قسطا من النوم في برلين، واستيقظ في باريس، وساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه، لأول مرة منذ عقد، أصبحت قطارات النوم تربط عواصم ألمانيا وفرنسا وبلجيكا مجددا. فقد استيقظ أخيرا الركاب في باريس وبروكسل على متن أول قطار ليل ينطلق من برلين، تشغله شركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية، ويهدف إلى تقديم بديل مريح وصديق للبيئة، بدلا من الرحلات الجوية قصيرة المسافة.

ويتجه نصف رحلات القطار المغادر من برلين إلى بروكسل، والنصف الآخر إلى باريس. وسيصل الركاب المتجهون إلى باريس إلى محطة دي لا إيست، وفقا لـ"الفرنسية".

وهذه الرحلات ستكون ممكنة في ظل تعاون بين عدة شركات للسكك الحديدية، فقطار الليل التابع لشركة السكك الحديدية النمساوية هو نتاج تعاون مع السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية، مع ما يطلق عليه قطارات "نايت جيت" التابعة للشركة النمساوية.

وسينطلق قطار الليل، الذي تقوم بتشغيله وتسويقه ثلاث مرات أسبوعيا بين برلين وباريس وبروكسل. ومن المقرر أن يتم تسيير رحلات القطار يوميا ابتداء من أكتوبر 2024. وقالت السكك الحديدية الألمانية "حجوزات رحلات قطار الليل الجديد مكتملة للغاية خلال العطلات"، مضيفة "بعد العطلات فقط، ستكون هناك أماكن خالية كافية". وأضافت الشركة "أساسا، بمجرد أن ندشن قطار ليل جديد مع شركائنا من شركات السكك الحديدية، سيكون هناك انتعاش حقيقي في الحجوزات".

ويذكر أنه بعدما علقت خدمة قطاراتها المسائية في ألمانيا 2014، أصبح هناك كثير من الشركات تملأ الفجوة التي تركتها الشركة الألمانية. وكانت شركة دويتش أوروبيان سليبر قد دشنت قطارا بين برلين وأمستردام هذا العام. كما قدمت شركة إس جيه السويدية للسكك الحديدية قطارا مسائيا بين هامبورج وستوكهولم منذ فصل الربيع.

وقد تزايد الاهتمام بقطارات الليل في أوروبا خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل تعاظم قلق المسافرين بشأن التغير المناخي والانبعاثات المرتفعة الناجمة عن السفر جوا.

وبالشراكة مع عدة شركات سكك حديدية أوروبية، تقدم "دويتشه بان" مجددا وبصورة متزايدة رحلات بهدف ربط 13 مدينة أوروبية، يبلغ سكانها أكثر من مليون نسمة بقطار الليل. ورغم الإحياء المحتمل لقطارات الليل في أنحاء أوروبا، ما زالت عملية الحجز معقدة، وفقا لما قاله كارل واسموث، المختص في البنية التحتية والمعني بشؤون السكك الحديدية لشبكة "آر بي بي".

وقال واسموث "منصات الحجز لقطارات الليل في أوروبا كارثة، نحن بعيدون للغاية عن المكان الذي نحتاج إليه"، مضيفا "نحن في حاجة إلى منصة حجز موحدة لجميع قطارات الليل، حيث لا أحتاج إى أن أجهد نفسي للعثور على مكان، يمكنني أن أحجز من خلاله قطار الليل". ودعا واسموث إلى تدشين منصة حجز في أنحاء أوروبا من خلال مبادرة مشتركة بين الدول في أوروبا تحل محل الخليط المحير من منصات الحجز الوطنية المتعددة.