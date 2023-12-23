مطار فرنسي يقيم أسرة مؤقتة لهنود كانوا على متن رحلة منعت من الإقلاع

قال مسؤول محلي إن نحو 300 مواطن هندي كانوا على متن طائرة مُنعت من الإقلاع في فرنسا للاشتباه في عملية إتجار بالبشر يتلقون الرعاية اليوم في صالة المطار في منطقة مارن شرق البلاد في الوقت الذي يجري فيه تحقيق في الأمر.

وبحسب "رويترز" ذكرت متحدثة باسم مكتب حاكم مارن أن خدمات الطوارئ في المنطقة أقامت أسِرّة مؤقتة للركاب العالقين وعددهم 303 ركاب ووفرت لهم مراحيض وأماكن استحمام وقدمت لهم وجبات ومشروبات ساخنة في مطار فاتري.

وأضافت في بيان أن مسؤولين من القنصلية العامة الهندية يزورون الركاب بانتظام.

وقال مكتب حاكم مارن أمس إن الرحلة التابعة لشركة الطيران الرومانية (ليجيند إيرلاينز) هبطت في مطار فاتري يوم الخميس في توقف لأغراض فنية في طريقها من دبي وحينها تدخلت الشرطة الفرنسية.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق قضائي في ظروف الرحلة والغرض منها وأن وحدة متخصصة في الجريمة المنظمة تحقق في الاشتباه في الإتجار بالبشر.

وذكرت وكالة فرانس برس أن من بين ركاب الطائرة التي كانت ستتوجه إلى نيكاراجوا 13 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وقالت ليليانا باكايوكو محامية تمثل (ليجيند إيرلاينز) اليوم إن أفراد طاقم الطائرة أُطلق سراحهم بعد الاستجواب.

ولم ترد السفارة الهندية في باريس ووزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق اليوم.