تغريم "ميتا" 6.4 مليون دولار لترويجها الميسر عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"

أعلنت الهيئة الإيطالية للاتصالات (Agcom) فرض غرامة بقيمة 5.8 مليون يورو (6.4 مليون دولار) على مجموعة "ميتا" (فيسبوك وإنستجرام) لانتهاكها قانونا يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها فرضت خلال جلسة لها في 20 ديسمبر، غرامة على مجموعة +ميتا بلاتفورمز ايرلاند ليميتيد+ بقيمة 5850000 يورو لانتهاكها قرارا يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة".

ولاحظت الهيئة وجود محتوى ترويجي أو إعلاني آخر، بينهما ما هو غير مباشر، يتعلق بألعاب أو رهانات قد يحقق المستخدم مكاسب منها، في 18 حسابا (5 في إنستجرام و13 في فيسبوك)، بالإضافة إلى 32 محتوى إعلانيا".

ويحظر القانون الإيطالي منذ عام 2018 "أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة"، في وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، وبينها شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة والتي تمثل أوروبا سوقا رئيسا لها، غُرمت مرات عدة، تحديدا بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الأوروبية، وعدم معالجتها بيانات مرتبطة بالقصّر.

وكانت الهيئة الإيطالية للاتصالات غرمت أخيرا منصتي يوتيوب وتويتش للأسباب نفسها.