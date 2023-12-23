نيجيريا تسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات العملات المشفرة

سمحت نيجيريا، صاحبة أكبر معدل اعتماد للعملات المشفرة بعد الهند، للبنوك بالتعامل مع الشركات التي تطرح العملات الرقمية، مما ينهي حظرا طبقه البنك المركزي النيجيري في 2021 . وقالت صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية نقلا عن بيان ، أن البنك المركزي النيجيري طلب من البنوك فتح حسابات لشركات العملات الرقمية. وفي فبراير 2021، أصدر البنك المركزي تعليمات للمؤسسات المالية التي تتلقى الودائع بأن تغلق، على الفور، الحسابات التي تتعامل في بورصات العملات المشفرة أو تديرها، قائلة مثل تلك الصفقات "محظور".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من شأن تخفيف القواعد تعزيز بورصة العملات المشفرة، والتي تسعى للتوسع في تلك البلاد التي تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الاعتماد التابع لشركة تشين أناليسيس الخاصة بتحليل البلوك تشين.

وقالت تشين أناليسيس في سبتمبر الماضي إن المعاملات بالعملة المشفرة في نيجيريا نمت بواقع 9 %، رغم تراجع أسعار الأصول الافتراضية مثل البيتكوين .